Yalova merkeze bağlı Elmalık köyüne yerleşim alanına inen yaban domuzu sürüsü güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Elmalık'ta köy merkezine kadar inen 2'si yetişkin 11'i yavru olmak üzere toplam 13 yaban domuzundan oluşan sürü, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Yaban domuzlarının yiyecek bulmak için yerleşim alanlarına kadar indiği tahmin ediliyor. Yalova ormanlarında artan yaban domuzu popülasyonu nedeniyle köylerdeki çiftçilerin ürünlerinin zarar gördüğü ve köylülerin sıkıntı çektiği belirtildi.

Yalova'da köy merkezine inen domuz sürüsü kamerada

YALOVA - Yalova merkeze bağlı Elmalık köyüne yerleşim alanına inen yaban domuzu sürüsü güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Elmalık'ta köy merkezine kadar inen 2'si yetişkin 11'i yavru olmak üzere toplam 13 yaban domuzundan oluşsan sürü güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. 8 Ağustos 2023 tarihinde 04.59'da güvenlik kameralarına yansıyan gece görüntülerinde köy yolunda ilerleyen başında ve sonunda yetişkin yaban domuzlarının olduğu sürünün yiyecek bulmak için yerleşim alanlarına kadar indiği tahmin ediliyor.

Öte yandan son yıllarda Yalova ormanlarında artan yaban domuzu popülasyonu nedeniyle köylerdeki çiftçilerin ürünlerinin de zarar gördüğü ve bu konuda da köylülerin sıkıntı çektiği öğrenildi.