Yalova'da kenevir yetiştiricisi tutuklandı

Yalova'nın Termal ilçesinde düzenlenen operasyonda, villada kenevir yetiştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ve Termal Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan aramada, 97 kök kenevir bitkisi, 1700 gram kubar esrar ve 49 gram kenevir tohumu ele geçirildi.