Yalova'da Kayıp Alzheimer Hastası Ormanlık Alanda Bulundu

Yalova'da Kayıp Alzheimer Hastası Ormanlık Alanda Bulundu
Yalova'nın Termal ilçesinde kayıp olarak aranan 83 yaşındaki Alzheimer hastası kişi, jandarma ekipleri tarafından ormanlık alanda bulundu. Eşi, haber alamadığı için durumu jandarmaya bildirdi.

Yalova'nın Termal ilçesinde kayıp olarak aranan 83 yaşındaki Alzheimer hastası kişi, jandarma ekipleri ormanlık alanda bulundu.

Termal'e bağlı Yenimahalle köyünde ikamet eden M.S, Alzheimer hastası kocası N.S'den haber alamayınca durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine bölgede arama çalışması başlatan jandarma ekipleri, N.S'yi evine yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki orman alanda otururken buldu.

Yaşlı adam gerekli kontrollerinin yapılması için 112 sağlık ekibine teslim edildi.

Kaynak: AA / Sıtkı Yıldız - Güncel
