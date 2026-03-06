Haberler

Yalova'da hafriyat kamyonunun altında kalan bir kişi öldü

Güncelleme:
Yalova'da yolun karşısına geçmeye çalışan 75 yaşındaki Hasan Ünal, bir hafriyat kamyonunun altında kalarak hayatını kaybetti. Olay, Cumhuriyet Caddesi ışıklar mevkiinde gerçekleşti.

Cumhuriyet Caddesi ışıklar mevkisinde minibüsten inen Hasan Ünal, yolun karşısına geçmek istedi.

Bu sırada Ünal'ı fark etmeyen O.S. (35) yönetimindeki 34 NAG 690 plakalı hafriyat kamyonu hareket etti.

Ünal'ın kamyonun altında kaldığını gören vatandaşlar, şoför O.S'yi uyardı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ünal'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Ünal'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Sıtkı Yıldız
Haberler.com
500

