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Yalova'da 3 ton kaçak avlanan midye ele geçirildi

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Yalova'da yapılan denetimde kaçak avlandığı belirlenen 3 ton midye ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Yalova'da yapılan denetimde kaçak avlandığı belirlenen 3 ton midye ele geçirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Marmara Su Ürünleri Kontrol ve Denetim Merkezi ekipleri ile İl Jandarma Komutanlığına bağlı Osmangazi Köprüsü Otoyol Jandarma Timi tarafından deniz ürünlerinin korunmasına yönelik denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, denetimde durdurulan bir minibüste kaçak avlandığı tespit edilen 3 ton midye ele geçirdi.

Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Sıtkı Yıldız
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