Yalova'da 2 firari hükümlü yakalandı
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari hükümlü, emniyet güçleri tarafından yakalandı. Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Yalova'nın Çınarcık ???????ilçesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Polis, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlüyü yakaladı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Murat Şener