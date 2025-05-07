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Yalova'da Hırsızlık Suçundan Aranan Hükümlü Yakalandı

Yalova'da Hırsızlık Suçundan Aranan Hükümlü Yakalandı
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Yalova'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, hırsızlık suçundan 16 yıl 4 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan A.G. yakalandı ve cezaevine gönderildi.

Yalova'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, hırsızlık suçundan 16 yıl 4 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında hırsızlık suçundan 16 yıl 4 ay ve 7 gün kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle aranan A.G'nin (37) İsmetpaşa Mahallesi'nde olduğu bilgisine ulaştı.

Jandarma ekiplerince belirlenen adrese yapılan operasyonda hükümlü yakalandı.

A.G, jandarmadaki işlemlerinin Kocaeli Kandıra Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: AA / Sıtkı Yıldız - Güncel
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