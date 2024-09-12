Yalova'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

Yalova'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdıkları, aracılık ve yer temin ettikleri belirlenen 5 şüpheliyi takibe aldı.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda A.İ., B.A.İ., D.B., E.B. ve O.Y. gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal, 20 sim kart, hesap defteri, kurusıkı tabanca, fuhuştan elde edildiği düşünülen 27 bin lira ile uyuşturucu için kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 87 kişinin ifadesi alınırken, 6 yabancı uyruklu kadın, Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.İ., E.B., D.B. ve O.Y. tutuklandı.