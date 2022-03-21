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Yalova'da down sendromlu çocuklar trafik denetimi yaptı

AA - Alirıza Sözbir - Güncel
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Yalova'da bir grup down sendromlu çocuk, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla trafik polisleriyle denetime katıldı.

Yalova'da bir grup down sendromlu çocuk, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla trafik polisleriyle denetime katıldı.

Yalova Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

Polis ekipleriyle denetime katılan çocuklar, 21 Mart'ın Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü olduğunu hatırlayan sürücüleri çiçekle ödüllendirdi. Çocuklar, bunu hatırlayamayanlara ise sembolik olarak ceza yazdı.

Yalova'da down sendromlu çocuklar trafik denetimi yaptı

Yalova'da down sendromlu çocuklar trafik denetimi yaptı

Yalova'da down sendromlu çocuklar trafik denetimi yaptı

Yalova'da down sendromlu çocuklar trafik denetimi yaptı

AA / Alirıza Sözbir - Güncel

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