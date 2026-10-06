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Yalova'da dereye düştüğü belirlenen 78 yaşındaki Alzheimer hastası yaralı kurtarıldı

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Yalova'da ormanlık alanda kaybolan 78 yaşındaki Alzheimer hastasının dereye düştüğü belirlendi; hasta ekiplerce yaralı kurtarıldı. Termal dronla yeri tespit edilen hasta, yaklaşık 2 saatlik operasyonun ardından UMKE'nin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı.

Yalova'da ormanlık alanda kaybolduktan sonra dereye düştüğü belirlenen 78 yaşındaki Alzheimer hastası, ekiplerin çalışmasıyla yaralı olarak kurtarıldı.

Hikmet Sarnık'tan bir süre haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, UMKE ve Yalova Sivil Arama Kurtarma (YSAK) ekipleri sevk edildi.

Ekipler, termal dronla yaptıkları aramada Alzheimer hastası Sarnık'ın bulunduğu yeri tespit etti. Ekiplerin koordineli çalışmasıyla sarp arazide yaklaşık 2 saat süren operasyonun ardından Hikmet Sarnık'a ulaşıldı.

Yaralı olarak bulunduğu yerden çıkarılan Sarnık'ın ilk müdahalesi UMKE ekiplerince olay yerinde yapıldı. Daha sonra sağlık ekiplerine teslim edilen Sarnık, hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA
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