Yalova'da DEAŞ operasyonu; 1 tutuklama, 3 sınır dışı

Güncelleme:
Yalova'da DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 3'ü sınır dışı edilmek üzere GÖKSEM'e teslim edildi. Yalova Valisi, terörle mücadeleye kararlılıkla devam edileceğini belirtti.

YALOVA'da DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı, 3'ü sınır dışı edilmek üzere Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin, özel harekat polisi desteğiyle kent genelinde, DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonları sürüyor. Ekiplerin belirlenen adrese sabah saatlerinde gerçekleştirdiği operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı, aranan evde de dijital materyaller ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 3'ü ise sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Başkanlığı'na bağlı GÖKSEM birimine teslim edildi. Ayrıca operasyonda evdeki 4 kişi hakkında da sınır dışı işlemlerinin başlatıldığı bildirildi.

'MÜCADELEMİZ SÜRECEK'

Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta, operasyonla ilgili sanal medya hesabından paylaşım yaparak, "Özel Harekat destekli İl Emniyet Müdürlüğümüz Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerimizin DEAŞ terör örgütüne yönelik ikametlere gerçekleştirilen operasyonda, dijital materyallerle birlikte 4 şahıs yakalanmıştır. Şahıslardan biri sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmış, diğer üçü ise sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Başkanlığı'na bağlı Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edilmiştir. Ayrıca operasyon sırasında evde bulunan 4 şahıs hakkında da sınır dışı işlemleri başlatılmıştır. Yalova'nın huzur ve güvenliğini tehdit eden her türlü terör yapılanmasına karşı mücadelemiz, devletimizin gücü ve sarsılmaz kararlılığıyla kesintisiz şekilde sürdürülecektir. Bu başarılı operasyona imza atan kahraman emniyet mensuplarımıza ve iş birliği dolayısıyla Cumhuriyet Başsavcılığımıza teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Haber: Zehra BAYKAL/YALOVA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
