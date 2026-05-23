Yalova'da DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda 2 zanlı tutuklandı
Yalova ve Ankara'da DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı, 2'si adli kontrolle serbest bırakıldı. Yabancı uyruklu bir şüpheli ise sınır dışı edilmek üzere GÖKSEM'e teslim edildi.
Yalova Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekiplerinin, terör örgütü DEAŞ'in faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü çalışmada, Yalova'da 4, Ankara'da bir şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla salıverildi.
Operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu şüphelinin ise sınır dışı edilmek üzere Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edildiği belirtildi.