Haberler

Yalova'da çöp kamyonu sürücüsü, yanmaya başlayan aracını itfaiyeye götürdü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yalova'da seyir halindeki bir çöp kamyonunda yangın çıktı. Sürücü, aracı itfaiye müdürlüğüne yönlendirerek alevlerin kısa sürede söndürülmesini sağladı. Yangın güvenlik kamerasına yansıdı.

Yalova'da, kullandığı çöp kamyonunda yangın çıktığını fark eden sürücü, aracını itfaiyeye götürüp söndürülmesini sağladı.

Yalova Belediyesi'ne ait çöp aracında, seyir halindeyken yangın çıktı.

Dumanları fark ederek aracı Yalova İtfaiye Müdürlüğü'ne yönlendiren sürücü, bu sayede alevlere kısa sürede müdahale edilmesini sağladı.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, sürücünün çöp kamyonunu itfaiye önüne getirmesi ve itfaiye ekiplerinin hızla müdahale ettiği anlar yer aldı.

Yangını kontrol altına alan ekipler, ardından soğutma çalışmasını tamamladı.

Kaynak: AA / Sıtkı Yıldız
Aziz Yıldırım yeniden Fenerbahçe başkanı oldu

Aziz Yıldırım yeniden Fenerbahçe başkanı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ekim ayında Meclis'e sunulacak! Yeni resmi tatil geliyor

Milyonlara güzel haber! Geri sayım başladı, yeni resmi tatil geliyor
Yabancı turist ilgisi Kuşadası ve Didim'de sezon beklentisini yükseltti

Bavulunu kapan bu iki ilçemize akın ediyor! Bir kere gelen kopamıyor
Trump'tan yeni bir tarife savaşı başlatıyor! Listede Türkiye de var

Trump yeni savaş için düğmeye bastı! Listede Türkiye de var
Özgür Özel yönetimi DSP ile temasa geçti iddiası: 'Partiyi bize verin” teklifi

Kulisleri sallayan iddia! Özel'in teklif yaptığı parti ortaya çıktı
Hakan Safi: Aziz Yıldırım'ı tebrik ediyorum

"Aziz Yıldırım'ı tebrik ediyorum" diyerek stadı terk etti
Irak'ta Kerbela ziyaretinden dönenleri taşıyan otobüste yangın çıktı: 25 ölü

Türbeden dönen ziyaretçileri taşıyordu! Onlarca kişi can verdi
Milyonları isyan ettiren gecikmenin nedeni ortaya çıktı

Milyonları isyan ettiren gecikmenin nedeni ortaya çıktı