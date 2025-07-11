Yalova'da Çocuk Parkındaki Güvenlik Kameraları Tahrip Edildi

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Yalova'nın İsmetpaşa Mahallesi'nde bir kişi, çocuk parkındaki güvenlik kameralarını tahrip etti. O anlar kameraya yansıdı ve belediye ekipleri, görüntülerden şüphelileri tespit etti.

YALOVA'da çocuk parkındaki güvenlik kameraları, direğe tırmanan kişi tarafından tahrip edildi. O anlar, kameraya yansıdı.

Olay, 6 Temmuz saat 01.30 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan bir çocuk parkında meydana geldi. Parka gelip, bir süre vakit geçiren 4 kişiden biri, burada direğe tırmanıp güvenliği arttırmak için konulan güvenlik kamerasına zarar verdi. Şüphelinin direkten kayıp inerek kaçtığı anlar kameraya yansıdı.

Belediye ekipleri, yeniden montajları yapılan ve aktif hale getirilen kameralara zarar veren şüphelileri görüntülerden tespit edip, şikayetçi oldu. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Haber: Zehra BAYKAL-Kamera: YALOVA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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