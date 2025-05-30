Yalova'da 3 Katlı Binada Çatı Yangını

Yalova'da 3 Katlı Binada Çatı Yangını
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Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde bir binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.

YALOVA'nın Çiftlikköy ilçesinde 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Çiftlikköy ilçesine bağlı Laledere köyünde 3 katlı bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen nedenle çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, çatı katında başlayan ve eve de sıçrayan alevleri söndürmek için çalışma başlattı. Çevredekilerin de yardımıyla ekipler, yarım saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak, söndürdü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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