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Yalova'da 15 yıl hapis cezası bulunan hükümlü deniz otobüsünde yakalandı

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Yalova'da hakkında kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan S.Ş., deniz otobüsünden inerken JASAT tarafından yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, S.Ş.'nin Yalova'ya geleceği bilgisini alarak harekete geçti ve deniz otobüsünde yakaladı.

YALOVA'da, hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ş., deniz otobüsünden inerken JASAT tarafından yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'Birden fazla kişi ile silahla tehdit ve hırsızlık' suçlarından hakkında kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan S.Ş. isimli hükümlünün, 12 Eylül'de Bursa'dan Yalova'ya geleceği bilgisi üzerine harekete geçti. S.Ş., Yalova'daki feribot iskelesine yanaşan deniz otobüsünden inerken Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı.

S.Ş., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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