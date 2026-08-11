Karavanda Yaşayan Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, yaşadığı karavanda rahatsızlanan Fadıl Kaya (73), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Cami önündeki meydanda park halinde bulunan 31 ACY 275 plakalı karavanda yalnız yaşayan Fadıl Kaya'nın fenalaştığını gören cemaat, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırılan Kaya, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı