Yalnız yaşadığı evde üzerine buzdolabı devrilen mühendis öldü Güncel Haberler DENİZLİ'de, tek başına yaşadığı evde üzerine buzdolabı devrilen elektrik mühendisi Ahmet Ersoy (44), hayatını kaybetti. DENİZLİ'de, tek başına yaşadığı evde üzerine buzdolabı devrilen elektrik mühendisi Ahmet Ersoy (44), hayatını kaybetti. Ersoy'un, başına aldığı darbe sonucu öldüğü belirlendi. Merkezefendi ilçesi Gerzele Mahallesi'nde yaşayan elektrik mühendisi Ahmet Ersoy'un iş yerine gitmemesi üzerine arkadaşları, durumu yakınlarına bildirdi. Eve polis eşliğinde giren yakınları, Ersoy'u mutfakta buzdolabının altında hareketsiz buldu. Eve çağrılan acil sağlık ekibi, Ersoy'un hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası Ersoy'un cansız bedeni, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Ersoy'un, buzdolabının başına çarpması sonucu öldüğü belirtildi. Ersoy'un cenazesi, öğle vakti asri mezarlıkta kılınan namaz sonrası toprağa verildi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Merkezefendi Ahmet Ersoy Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Yalnız yaşadığı evde üzerine buzdolabı devrilen mühendis öldü - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.