"Yalıhüyük ve Bahar" konulu fotoğraf yarışması sonuçlandı - Haberler

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"Yalıhüyük ve Bahar" konulu fotoğraf yarışması sonuçlandı

AA - Fatih Atalay - Güncel
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'Yalıhüyük ve Bahar' konulu fotoğraf yarışması sonuçlandı

Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında Yalıhüyük Halk Eğitimi Merkezince düzenlenen "Yalıhüyük ve Bahar" konulu fotoğraf yarışması sonuçlandı.

Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında Yalıhüyük Halk Eğitimi Merkezince düzenlenen "Yalıhüyük ve Bahar" konulu fotoğraf yarışması sonuçlandı.

Bu yıl 2'incisi düzenlenen, birçok amatör fotoğrafçının katıldığı fotoğraf yarışmasında Ertuğrul Eren Akyıldız birinci, Mehmet Kandırmaz ikinci ve Mustafa Genç üçüncü oldu.

Yalıhüyük Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mustafa Metli, yarışmacılara ödüllerinin 7 Haziran'da düzenlenecek Hayat Boyu Öğrenme Haftası kutlama programında verileceğini belirtti.

AA / Fatih Atalay - Güncel

Ertuğrul Eren Mustafa Genç Yalıhüyük Güncel Haberler

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