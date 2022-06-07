Yalıhüyük'te yıl sonu sergisi yapıldı - Haberler

Yalıhüyük'te yıl sonu sergisi yapıldı Yalıhüyük Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü geri dönüşüme dikkat çekmek amacıyla "Sıfır Atık Temalı" sergi düzenledi. Yalıhüyük Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü geri dönüşüme dikkat çekmek amacıyla "Sıfır Atık Temalı" sergi düzenledi. Yalıhüyük Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen sergide Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüve KOMEK kursiyerlerinin ürünleri sergilendi. Öğrencilerin skeçleri, oyunları, müzik dinletisinin ardından "Atma, Tasarla! Sıfır Atık ve Geri Dönüşüm" sergisi, fotoğraf sergisi, dikiş nakış sergisi beğeniye sunuldu. Çeşitli yarışmalarda başarılı olan öğrencilere ödüllerini Kaymakam İbrahim Yazıcı, Belediye Başkanı Hasan Koçer, Jandarma Komutanı Servet Urhan verdi. AA / Fatih Atalay - Güncel Anadolu Lisesi Yalıhüyük Güncel Haberler

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