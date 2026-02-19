Haberler

Yalıhüyük'te annelere madde bağımlılığı eğitimi verildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yalıhüyük'te 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi kapsamında düzenlenen seminerde, madde bağımlılığı ile mücadelede annelerin farkındalığı artırılmaya çalışıldı.

Yalıhüyük'te "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında, polis ekipleri tarafından okul aile birliği temsilcilerine madde bağımlılığıyla ilgili seminer verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü işbirliğiyle "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi sürdürülüyor.

Proje ile çocuklarda ve gençlerde uyuşturucu ile zararlı madde kullanımının önüne geçmek, mücadelede annelerin farkındalığının artırılması amaçlanıyor.

Bu kapsamda, Yalıhüyük ilçesinde kamu kurum amirleri, okul aile birliği temsilcilerinin katılımıyla farkındalık seminerleri düzenlendi. Polis ekiplerince katılımcılara madde bağımlılığı, bağımlılık yapan maddelerin oluşturduğu etkiler ve bu gibi durumların nasıl fark edileceği, çocukların ve gençlerin maruz kalabilecekleri olumsuzlukları önleme yolları anlatıldı.

Programa İlçe Kaymakamı Muhammed Sefa Çelik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Sayın, İlçe Emniyet Amiri Yusuf İbili, Daire Müdürleri, öğrenci velileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA " / " + Fatih Atalay -
Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı

Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Lamine Yamal, 'Oruç tutacağım' dedi, Barcelona harekete geçti

"Oruç tutacağım" dedi, kulüp harekete geçti
Ünlü sunucu Esra Sönmezer'den temizlikçi ücretlerine isyan

Ünlü sunucu temizlikçi ücretlerine isyan etti
Siyasete dönecek mi? Meral Akşener'den herkesin merak ettiği soruya net yanıt

Son noktayı koydu
Sapık milyarderin arkasındaki ülke ifşa oldu

Sapık milyarderin arkasındaki ülke
Lamine Yamal, 'Oruç tutacağım' dedi, Barcelona harekete geçti

"Oruç tutacağım" dedi, kulüp harekete geçti
Sıla Türkoğlu'nun reklam çekiminden kazandığı ücret şaşırttı

Sadece 8 saatte kazandığı ücret dudak uçuklattı
Helin Avşar, ablası Hülya Avşar'a yönelik İsmail Saymaz'ın eleştirilerine tepki gösterdi

Kardeşi o eleştiriyi görünce çılgına döndü