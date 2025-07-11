Yalıhüyük'te Cami Çıkışında Aşure İkramı

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Yalıhüyük'te cuma namazı sonrası vatandaşlara aşure ikram edildi. Kaymakam Melikoğlu ve Belediye Başkanı Yılmaz, muharrem ayının önemine vurgu yaparak birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Yalıhüyük'te cuma namazı çıkışında vatandaşlara aşure ikram edildi.

İlçe Kaymakamı Abdullah Melikoğlu, namaz çıkışı Merkez Cami'nde, muharrem ayının bolluk ve bereket ayı olduğunu söyledi.

Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz da vatandaşların muharrem ayını tebrik ederek, "Tüm İslam coğrafyasında yaşanan acıların son bulması temennisiyle, birlik, beraberlik ve kardeşliğin tesis olmasını Allah'tan niyaz ediyorum." dedi.

İlçe merkezindeki tüm camilerde namaz çıkışında aşure ikram edildi.

Kaynak: AA / Fatih Atalay - Güncel
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