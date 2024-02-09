Yalıhüyük'te bağımlılıkla mücadele toplantısı düzenlendi
Yalıhüyük ilçesinde bağımlılıkla mücadele etmek amacıyla bir toplantı düzenlendi. Toplantıda, Seydişehir İlçe Narkotik Daire Şube Müdürlüğü personelleri tarafından bağımlılık konusunda eğitim verildi ve çözüm önerileri tartışıldı. Toplantıya, İlçe Kaymakamı Muhammed Sağır, Belediye Başkanı Hasan Koçer ve kurum temsilcileri katıldı.
Yalıhüyük'te bağımlılıkla mücadele ilçe koordinasyon kurulu toplantısı gerçekleştirildi.
KOMEK Toplantı Salonu'ndaki programda, Seydişehir İlçe Narkotik Daire Şube Müdürlüğü personelleri, bağımlılık konusunda eğitim verdi.
Yapılan sunumların ardından çözüm önerileri hakkında görüş alışverişi yapıldı.
Toplantıya, İlçe Kaymakamı Muhammed Sağır, Belediye Başkanı Hasan Koçer ve kurum temsilcileri katıldı.