Yalıhüyük Kaymakamı İbrahim Yazıcı polislere başarı belgesi verdi

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Yalıhüyük Kaymakamı İbrahim Yazıcı İlçe Emniyet Amirliği bünyesinde çalışan polisleri başarı belgesi ile ödüllendirdi.

Kaymakam İbrahim Yazıcı, başarılı çalışmalarından dolayı İlçe Emniyet Amiri Hacı Ahmet Kurşun ve polislere teşekkür etti. Polislere başarı belgesi verdi.

Program toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.