Yalıhüyük Kaymakamı İbrahim Yazıcı polislere başarı belgesi verdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yalıhüyük Kaymakamı İbrahim Yazıcı polislere başarı belgesi verdi

AA - Fatih Atalay - Güncel
 - Güncelleme:
Yalıhüyük Kaymakamı İbrahim Yazıcı polislere başarı belgesi verdi

Yalıhüyük Kaymakamı İbrahim Yazıcı İlçe Emniyet Amirliği bünyesinde çalışan polisleri başarı belgesi ile ödüllendirdi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Yalıhüyük Kaymakamı İbrahim Yazıcı İlçe Emniyet Amirliği bünyesinde çalışan polisleri başarı belgesi ile ödüllendirdi.

Kaymakam İbrahim Yazıcı, başarılı çalışmalarından dolayı İlçe Emniyet Amiri Hacı Ahmet Kurşun ve polislere teşekkür etti. Polislere başarı belgesi verdi.

Program toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

AA / Fatih Atalay - Güncel

İbrahim Yazıcı, Yalıhüyük, Hisarcık, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title