Yalıhüyük'de voleybol turnuvası başladı
AA - Fatih Atalay - Güncel
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19 Mayıs Gençlik ve spor bayramı etkinlikleri kapsamında Yalıhüyük Kaymakamlığı Voleybol turnuvası düzenledi.
YALIHÜYÜK, KONYA (AA) - 19 Mayıs Gençlik ve spor bayramı etkinlikleri kapsamında Yalıhüyük Kaymakamlığı Voleybol turnuvası düzenledi.
Yalıhüyük Millet Bahçesi spor sahasında başalayan turnuvaya 10 takım katıldı.
İlk oynan maçlarda Anadolu Lisesi: 3 Akıncılar Spor : 0, Maliye Tarım Spor : 3 İmam Hatip Ortaokulu: 0, Emniyet spor 3 Belediye Spor : 0 şeklinde sonuçlandı.
Diğer maçlar hafta içi üç gün oynanacak.
Emniyet Spor Belediye voleybol maçını izlemeye gelen Yalıhüyük Kaymakamı İbrahim Yazıcı, turnuvaya katılan takımlara başarı diledi.
AA / Fatih Atalay - Güncel