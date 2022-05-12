Yalıhüyük'de voleybol turnuvası başladı - Haberler

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Yalıhüyük'de voleybol turnuvası başladı

AA - Fatih Atalay - Güncel
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Yalıhüyük'de voleybol turnuvası başladı

19 Mayıs Gençlik ve spor bayramı etkinlikleri kapsamında Yalıhüyük Kaymakamlığı Voleybol turnuvası düzenledi.

YALIHÜYÜK, KONYA (AA) - 19 Mayıs Gençlik ve spor bayramı etkinlikleri kapsamında Yalıhüyük Kaymakamlığı Voleybol turnuvası düzenledi.

Yalıhüyük Millet Bahçesi spor sahasında başalayan turnuvaya 10 takım katıldı.

İlk oynan maçlarda Anadolu Lisesi: 3 Akıncılar Spor : 0, Maliye Tarım Spor : 3 İmam Hatip Ortaokulu: 0, Emniyet spor 3 Belediye Spor : 0 şeklinde sonuçlandı.

Diğer maçlar hafta içi üç gün oynanacak.

Emniyet Spor Belediye voleybol maçını izlemeye gelen Yalıhüyük Kaymakamı İbrahim Yazıcı, turnuvaya katılan takımlara başarı diledi.

AA / Fatih Atalay - Güncel

Yalıhüyük, voleybol, gençlik, Mayıs, Güncel, Haberler

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