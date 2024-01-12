Yalıhüyük Belediyesi Yaban Hayvanlarına Yem Bıraktı
Yalıhüyük Belediyesi, olumsuz hava koşulları nedeniyle beslenmekte zorluk çeken yaban hayvanları için Gölcük Yaylası'na yem bıraktı. Belediye Başkanı Hasan Koçer, hayvanları korumak için çalışmalar yaptıklarını ve vatandaşlara da hayvanlara yem bırakma çağrısında bulunduklarını belirtti.
Yalıhüyük Belediyesi, olumsuz hava koşulları nedeniyle beslenmekte zorluk çeken yaban hayvanları için yemleme çalışması yaptı.
Gölcük Yaylası'na çıkan ekipler doğaya yem bıraktı.
Belediye Başkanı Hasan Koçer, gazetecilere, Gölcük Yaylası'ndaki hayvanlara düzenli olarak yiyecek bıraktıklarını söyledi.
Yabani hayvanları korumak için çalışmalar yürüttüklerini belirten Koçer, vatandaşlara da olumsuz hava koşullarından etkilenen hayvanlara yem bırakılması konusunda çağrıda bulunduklarını kaydetti.