Yalıhüyük'te iftar programı düzenlendi
Yalıhüyük Belediyesi, düzenlediği iftar programında birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapıldı. Programa yerel yöneticiler ve vatandaşlar katıldı.
Yalıhüyük Belediyesi, halı sahada iftar programı organize etti.
Yalıhüyük Kaymakamı Muhammed Sefa Çelik, özel günlerin birlik ve beraberliği artırmaya vesile olduğunu söyledi.
Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, kalabalık sofrada toplanmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.
Programa AK Parti Konya İl Başkan Yardımcısı Veli Vural, Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, Yalıhüyük, Seydişehir, Bozkır, Ahırlı ilçe yöneticileri, kamu kurum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
