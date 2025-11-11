Yakutiye'de Hakkında 20 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Yakalandı
Erzurum'un Yakutiye ilçesinde, hakkında 20 yıl 4 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2 yıldır aranan hükümlü, Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Asayiş Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında çeşitli suçlardan 20 yıl 4 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2 yıldır aranan firariyi Yakutiye'de yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
