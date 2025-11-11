Haberler

Yakutiye'de Hakkında 20 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Yakalandı

Yakutiye'de Hakkında 20 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Yakalandı
Güncelleme:
Erzurum'un Yakutiye ilçesinde, hakkında 20 yıl 4 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2 yıldır aranan hükümlü, Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde, hakkında 20 yıl 4 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Asayiş Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında çeşitli suçlardan 20 yıl 4 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2 yıldır aranan firariyi Yakutiye'de yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Tevhid Furkan Nehri - Güncel
title
