Yakutiye Belediyesi Karla Mücadele Çalışmalarını Sürdürüyor

Yakutiye Belediyesi ekipleri şehir merkezi ve köylerde karla mücadele çalışmalarını gece-gündüz sürdürüyor. Belediye Başkanı Mahmut Uçar, ekiplerin özverili çalışmalarını ziyaret ederek teşekkür etti.

Yakutiye Belediyesi ekipleri şehir merkezi ve köylerde karla mücadele çalışmalarını gece-gündüz sürdürüyor.

Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, başta şehir merkezi olmak üzere sorumluluk alanları içindeki yerlerde karla mücadele çalışmalarını 24 saat kesintisiz devam ettirdiklerini vurgulayarak, " Yakutiye'mizin dört bir yanında aralıksız bir şekilde karla mücadele eden ekiplerimizi ziyaret ederek, özverili çalışmalarına tanıklık ettik.

Mesai arkadaşlarımıza kolaylıklar diliyor, ekiplerimize sıcak çay ikram eden kadir şinas hemşerilerimize teşekkür ediyoruz." Dedi. - ERZURUM