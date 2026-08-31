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Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlı 535 Gram Metamfetamini Yutarak Yakalandı

Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlı 535 Gram Metamfetamini Yutarak Yakalandı
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Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli, yakalanacaklarını anlayınca 64 parça halindeki 535 gram metamfetamini yuttu. Hastanede müdahaleyle uyuşturucu maddeler çıkarılan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

AKSARAY'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüphelinin, 64 parça halindeki 535 gram metamfetamini paylaşarak yuttukları tespit edildi. 3 Şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Aksaray Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonda, uyuşturucu kuryeliği yaptığı belirlenen S.M. (30) M.A. (32) ve A.N. (35) gözaltına alındı. Şüphelilerin yakalanacaklarını anlayınca uyuşturucuyu yuttukların değerlendiren polis, onları Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Burada şüphelilerin röntgen ve ultrason görüntülerinde uyuşturucu maddeler tespit edildi. Sağlık görevlilerinin müdahalesiyle şüphelilerin midelerinden 64 parça halindeki 535 gram metamfetamin çıkarıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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