Yakakent Belediyesi Yol Çalışmalarına Devam Ediyor

Yakakent Belediyesinin yol çalışmaları devam ediyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Karaaba-Uzunkız, Kozköy sahil yolu, Kozköy Mahallesi Aşağı Sokak'ta zemin ve standart yol iyileştirme, yol genişletme ve kanal açma çalışmaları yapıyor.

Vatandaşların daha modern ve güvenli yollarda ulaşımlarını sağlayabilmeleri için Belediye ekiplerinin çalışmalarına hız verdiği belirtildi.