Yahyalı'da sandık kurulu başkanlarına eğitim verildi

Yahyalı ilçesinde, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde görev alacak sandık kurulu başkanlarına eğitim verildi.

İlçe Seçim Kurulu Müdürlüğünce Eğitim Merkezi'nde düzenlenen programda sandık başkanlarına görevleri, yetki ve sorumlulukları ile seçim kuralları hakkında bilgi verildi.

Seçim Kurulu Başkanı Hakim Hatice Cansu Hevesli, seçimlerde sandık başkanı ve diğer sandık görevlilerine büyük sorumluluk düştüğünü söyledi.

Seçim kurallarının ihlal edilmemesi gerektiğini belirten Hevesli, vatandaşlık numarası ve bilgileri ile sandık seçmen listesindeki bilgilerin uyuşmaması durumunda kişilerin oy kullanmasına hiçbir suretle izin verilemeyeceğini kaydetti.

Seçmene oy kullanma kurallarının anlatılması gerektiğini ifade eden Hevesli, görevlilere başarı diledi.