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Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, mazbatasını aldı

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Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, mazbatasını aldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İlçe Seçim Kuruluna AK Parti Kayseri Milletvekili Bayar Özsoy, AK Parti İlçe Başkanı Adem Sarıçiçek, MHP İlçe Başkanı Nebi Akkuş, meclis üyeleri ve partililerle giden Öztürk, mazbatasını alarak Kadın ve Gençlik Merkezi'ne geçti.

Burada tebrikleri kabul eden Öztürk, vatandaşlara hitap etti.

Tevazu, samimiyet ve gayretle 10 yıl yürüttükleri belediye başkanlığı görevini bu dönemde de aşkla yürütmeye gayret edeceklerini belirten Öztürk, "Hemşehrilerimiz hangi partiye oy vermiş olursa olsun 36 bin kardeşimizi bağrımıza basıyoruz. Çünkü hepimiz biriz, beraberiz ve hep birlikte Yahyalı'yız." ifadelerini kullandı.

Yahyalı Belediyesi'nde personeli tarafından çiçekle karşılanan Öztürk, başkanlık makamına geçerek yeni dönemine başladı.

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Kaynak: AA / Güncel

Esat Öztürk Yahyalı Belediye Politika Güncel Haberler

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