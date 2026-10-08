Yahşihan soruşturmasında A.D.'nin evinde eski İmar Müdürüne ait evrak bulundu

TUTUKLU ESKİ İMAR MÜDÜRÜNÜN EVRAKI, BAŞKAN VEKİLİNİN EVİNDEN ÇIKTI

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Yahşihan Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, Belediye Başkan Vekili A.D.'nin evinde arama yapıldı. Aramada, soruşturma kapsamında örgüt yöneticisi olduğu iddiasıyla yargılanan eski İmar Müdürü U.B.'e ait hususi damgalı pasaport talep yazısı, işe başlama ve hizmet dökümü belgeleri, Belediye Başkan Yardımcılığı görevine atanmasına ilişkin atama ve onay yazıları ile çeşitli belediye evrakı ele geçirildi. Evrakın hangi amaçla A.D.'nin evinde bulunduğu ve iki isim arasında belediyedeki görev ve işlemler üzerinden örgütsel nitelikte bir iş birliği olup olmadığı araştırılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı