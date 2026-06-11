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Kırıkkale'de 2 kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli yakalandı

Kırıkkale'de 2 kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli yakalandı
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Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Olay sonrası kaçan şüpheli E.İ., saklandığı adreste polis tarafından yakalandı. Şüpheli, ifadesinde araç alım satımı sırasında zorla senet imzalatılmaya çalışıldığını iddia etti.

KIRIKKALE'nin Yahşihan ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişiyi yarayan E.İ. (26) saklandığı adreste yakalandı.

Olay, gece saatlerinde Hacıbey Mahallesi TOKİ konutları yakınında meydana geldi. İki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada M.D. ve U.K.K. bıçakla yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olay sonrası kaçan şüpheli E.İ., polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu saklandığı adreste yakalandı. Şüpheli ilk ifadesinde, araç alım satımı sırasında zorla senet imzalatılmaya çalışıldığı için olayın yaşandığını öne sürerek, başkasının elindeki bıçağı alıp eylemi gerçekleştirdiğini iddia etti.

Şüphelinin polisteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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