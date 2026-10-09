Yahşihan Belediyesi soruşturmasında 2'nci dalgada 9 şüpheli adliyeye sevk edildi

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KIRIKKALE'de Yahşihan Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında düzenlenen 2'nci dalga operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Yahşihan Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, 24 Eylül'de 4 ilde operasyon düzenlendi. 37 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı, 16 şüpheli tutuklandı. Elde edilen yeni deliller doğrultusunda genişletilen soruşturma kapsamında dün Ankara ve Kırıkkale'de 2'nci dalga operasyon düzenlendi. Operasyonda Yahşihan Belediye Başkan Vekili A.D., Belediye Başkan Yardımcısı S.S.Y.'nin da aralarında bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından, sağlık kontrolünden geçirilerek Kırıkkale Adliyesi'ne sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı