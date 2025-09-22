Haberler

Yahşihan Belediye Başkanı ve 7 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi


Kırıkkale'de Yahşihan Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'İcbar yoluyla irtikap' soruşturmasında, aralarında Belediye Başkanı Ahmet Sungur'un da bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

KIRIKKALE'de Yahşihan Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'İcbar yoluyla irtikap' soruşturmasında gözaltına alınan Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur'un da arasında bulunduğu 8 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 19 Ekim'de Yahşihan Belediyesi'ne yönelik başlatılan 'İcbar yoluyla irtikap' soruşturması kapsamında, Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur ile birlikte Belediye Başkan Yardımcısı C.Y., eski Belediye Başkan Yardımcısı O.U., İmar Müdürü S.A, belediye çalışanları Y.N.Y. ve M.S, eski İmar Müdürü ve iş insanı U.B. ile S.G.Ç. gözaltına alındı. 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
