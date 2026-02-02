Haberler

Kırıkkale'de "irtikap" soruşturması kapsamında 5'i tutuklu 11 sanığın yargılanması sürdü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırıkkale'de 'icbar yoluyla irtikap' soruşturması kapsamında Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur'un da aralarında bulunduğu 5'i tutuklu 11 sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, tutuklu sanıkların tahliyesine karar verdi.

Kırıkkale'de "icbar yoluyla irtikap" soruşturması kapsamında Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur'un da aralarında bulunduğu 5'i tutuklu 11 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz sanıklar Y.N.Y, M.S, D.A, Z.Ç. ve E.Y. ile avukatları salonda hazır bulundu.

Tutuksuz sanıklardan Ö.B. ve müşteki C.S. bulundukları illerden, tutuklu sanıklar ise cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Duruşmada savunmalarını yapan sanık avukatları, bu aşamada tutuklu müvekkillerinin tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, 5 tutuklu sanığın yurt dışı yasağı adli kontrol şartıyla tahliyesine karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca Yahşihan Belediyesine yönelik başlatılan irtikap soruşturması kapsamında, 19 Eylül 2025'te Başkan Ahmet Sungur ile C.Y, O.U, S.A, U.B, Y.N.Y, D.A, E.Y, M.S, Ö.B. ve Z.Ç. gözaltına alınmıştı.

Sungur ile C.Y, O.U, S.A. ve U.B. tutuklanmış, diğer zanlılar ise serbest bırakılmıştı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca sanıklar Sungur, O.U. Y.N.Y. C.Y. S.A. M.S. D.A. Ö.B. ve U.B. hakkında "icbar suretiyle irtikap" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar, E.Y. ile Z.Ç. hakkında yardım eden sıfatıyla katıldıkları suça iştirak ettikleri gerekçesiyle 2,5 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Kaynak: AA / Halil İbrahim İdik - Güncel
Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! Tam 100 milyar liralık yeni finansman paketi

Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! Tam 100 milyar liralık yeni paket
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi

Herkes ABD ile savaş beklerken İran'dan sürpriz bir adım geldi
MEB'den öğrencileri üzecek takvim! Tatiller birleşti

MEB'den öğrencileri üzecek takvim! Tatiller birleşti
Tam bir can pazarı! Türkiye'yi yasa boğan felaketten yeni görüntü

Tam bir can pazarı! Türkiye'yi yasa boğan felaketten yeni görüntü
İlk fotoğraf geldi! Fenerbahçe, N'Golo Kante'yi sağlık kontrollerinden geçirdi

Fenerbahçe, yeni yıldızını sağlık kontrollerinden geçirdi
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi

Herkes ABD ile savaş beklerken İran'dan sürpriz bir adım geldi
İki ABD Başkanı'nın Jeffrey Epstein bağlantısı mercek altında

Trump gizlese de mide bulandıran belgeler ortalığa saçılıyor
Süper Lig'in yıldızlarını transfer etmek de yetmedi, şampiyonluk beklerken kümeye gidiyorlar

Süper Lig'in yıldızlarını transfer etmek de yetmedi