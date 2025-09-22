Haberler

Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur Gözaltına Alındı

Kırıkkale'de 'icbar yoluyla irtikap' soruşturması kapsamında Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur'un da aralarında bulunduğu 8 zanlı adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kırıkkale'de "icbar yoluyla irtikap" soruşturması kapsamında gözaltına alınan Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur'un da aralarında bulunduğu 8 zanlı adliyeye sevk edildi.

Yahşihan Belediyesine yönelik başlatılan irtikap soruşturması kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Sungur ile Belediye Başkan Yardımcısı C.Y, eski dönem Belediye Başkan Yardımcısı O.U, imar müdürü S.A, belediye çalışanları Y.N.Y. ve M.S, eski dönem imar müdürü ve iş insanı U.B. ile S.G.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından sabah saatlerinde Kırıkkale Adliyesine sevk edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 19 Eylül'de Yahşihan Belediyesine yönelik başlatılan irtikap soruşturması kapsamında, Sungur ile C.Y, O.U, S.A, Y.N.Y, M.S. ve U.B. gözaltına alınmış, S.G.Ç. ise daha sonra Ankara'da yakalanmıştı.

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu da Sungur'un ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kuruluna sevk edilmesine karar vermişti.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
