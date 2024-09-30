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Yağma Suçundan Aranan Hükümlü Yakalandı

Yağma Suçundan Aranan Hükümlü Yakalandı
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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, 'Silahla birden fazla kişiyle yağma' suçundan 22 yıl 10 ay cezası bulunan firari hükümlü F.E., jandarma operasyonuyla yakalandı.

??????? Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, yağma suçundan 22 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Silahla birden fazla kişiyle yağma" suçundan 22 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü F.E'nin (35) saklandığı adresi belirledi.

İncirli Mahallesi'ndeki çalıştığı yere düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / İzzet Mazı - Güncel

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