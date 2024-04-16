Yağlıdere Belediyesi İlk Toplantısını Gerçekleştirdi
Yağlıdere Belediyesi, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nin ardından ilk toplantısını gerçekleştirdi.
Belediye Başkanı Yaşar İbaş başkanlığında belediye binasında gerçekleştirilen toplantıda, yapılan oylamayla 1'inci başkan vekilliğine Özcan Kır, 2'nci başkan vekilliğine Gökhan Türkmen, yedek üyeliğe ise Zekeriya Kayacı seçildi.
Belediye daimi encümenliğine Bahri Kılıç, Hakan Akbulut, yedek üyeliğe Zekeriya Kayacı'nın seçildiği toplantıda, imar komisyonu üyeliklerinin Ayşe Birinci, İbrahim Bayram, Ahmet Özdemir'den oluşmasına karar verildi.
Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği üyeliğine Hakan Akbulut, yedek üyeliğe Zekeriya Kayacı, plan ve bütçe komisyonuna Özcan Kır, Zekeriya Kayacı, Halit Kaya, belediye denetim komisyonuna Ayşe Birinci, Gökhan Türkmen ve Ahmet Özdemir seçildi.