Yağlıdere-Alucra yolu ulaşıma açıldı - Haberler

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Yağlıdere-Alucra yolu ulaşıma açıldı

AA - Aytekin Özdemir - Güncel
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Yağlıdere-Alucra yolu ulaşıma açıldı

Giresun'da dere taşkını nedeniyle kapanan Yağlıdere-Alucra yolunda ulaşım sağlanmaya başlandı.

YAĞLIDERE, GİRESUN (AA) - Giresun'da dere taşkını nedeniyle kapanan Yağlıdere-Alucra yolunda ulaşım sağlanmaya başlandı.

Yağlıdere Kaymakamı Kübra Kaplan, AA muhabirine, Sınır köyünün Sarıhasan mevkisinde menfez yıkılmasına bağlı olarak yolda meydana gelen çökmenin, Karayolları ekiplerinin çalışması sonucunda onarıldığını ve yolun trafiğe açıldığını söyledi.

Bölgede kalıcı çözüm için köprü inşa edileceğini belirten Kaplan, yapılacak çalışmalar dolayısıyla yolu kullanacak sürücülerden dikkatli olmalarını istedi.

AA / Aytekin Özdemir - Güncel

Kübra Kaplan, Yağlıdere, Giresun, Güncel, Haberler

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