Yağışlı Havada Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Kartal'da yağışlı havada kaza yapan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Fatmanur A. idaresindeki 34 SV 2071 plakalı motosiklet, D-100 kara yolu Kadıköy yönü Soğanlık ayrımında 33 NNN 13 plakalı otomobille çarpıştı.

Hafif yaralanan motosiklet sürüsüne bir vatandaş, ambulans gelene kadar ıslanmaması için şemsiye tuttu.

Yaralı, ambulansla Lütfü Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.