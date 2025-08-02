Yağışlı Havada Meydana Gelen Trafik Kazasında Bir Kişi Hayatını Kaybetti

BURSA'nın İznik ilçesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp önce yol kenarındaki duvara, sonra da karşı yönden gelen araca çarpan otomobilin sürücüsü Berkay Akdeniz (30) hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında, Boyalıca Mahallesi Orhangazi Yolu'nda meydana geldi. İznik yönünde seyir halinde olan Berkay Akdeniz, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda, 54 RD 356 plakalı otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkıp yol kenarındaki duvara çarparak savrulan otomobil, daha sonra karşı yönden gelen Nizamettin Yurtseven'in (75) kullandığı 34 MHR 87 plakalı otomobile çarptı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Berkay Akdeniz'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Akdeniz'in cenazesi, savcının incelemesinin ardından İznik Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Kazada otomobillerde sıkışan Melis Y. (15), Harun M. (25) ve Sefa A. (22) ise itfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerlerden çıkarıldı. Diğer sürücüyle birlikte 4 yaralı, ambulanslarla kaldırıldıkları Orhangazi Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.