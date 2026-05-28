Suyun debisi yükselince inci kefali göçünü izleyemediler

Van Gölü'nde yaşayan inci kefallerinin göçünü izlemek isteyen yüzlerce kişi Erciş'teki Deliçay'a akın etti ancak yoğun yağışlar nedeniyle su debisinin yükselmesi balıkların akıntının tersine yüzmesini zorlaştırdı. Ziyaretçiler, her yıl oluşan görsel şöleni bu kez yeterince izleyemedi.

Dünyada sadece Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen, nesli koruma altında bulunan inci kefali için 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında uygulanan av yasağı sürüyor. Van ve bölgenin önemli değerlerinden biri olan inci kefalleri, Alaska'daki somon balıkları gibi akıntının tersine yüzerek derelere göç ediyor. Göçün en yoğun yaşandığı noktalardan biri olan Erciş ilçesindeki Deliçay'a, Kurban Bayramı tatili nedeniyle bu yıl da yüzlerce kişi geldi. Ancak son yağışlarla birlikte yükselen su debisi, balıkların su yüzeyindeki hareketliliğini azalttı. Bu nedenle ziyaretçiler, her yıl oluşan görsel şöleni bu kez yeterince izleyemedi.

İzmir'den Erciş'e gelen İhsan Tolga Topuz, suyun debisindeki yükseliş nedeniyle balık göçünü sağlıklı izleyemediklerini belirterek, "Eşimin buradaki görevi nedeniyle Kurban Bayramı'nı Erciş'te geçirmek için geldim. İnci kefallerinin göç şölenini görmek için balık bendine geldik. Bu yıl etkili olan yağışlar Deliçay'ın debisini oldukça yükseltmiş. Suyun şiddeti balıkların göçünü engelliyor. Resmen burada hayal kırıklığı yaşadım. Bir süredir balıkları izliyorum ve tek tük geldiklerini gördüm. Umarım eski şaşaalı göç yolculuğunu yakında yeniden görürüz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
