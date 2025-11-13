Yağış Nedeniyle Virajı Alamayan Otomobil Ev Damına Düştü

OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamayan otomobil, yol seviyesinin aşağındaki evin damına düştü. Kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Dumanlı Yaylası'nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası açıklanmayan otomobil, yağışlı hava nedeniyle virajı alamayarak, yol seviyesinin aşağısında bulunan tek katlı müstakil evin damına düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Evin damındaki otomobil ise vinç ile bulunduğu yerden alınarak yola çıkarıldı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.