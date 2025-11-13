Haberler

Yağış Nedeniyle Virajı Alamayan Otomobil Ev Damına Düştü

Yağış Nedeniyle Virajı Alamayan Otomobil Ev Damına Düştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde meydana gelen kazada, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamayan otomobil, evin damına düştü. Kazada 4 kişi yaralandı ve jandarma soruşturma başlattı.

OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamayan otomobil, yol seviyesinin aşağındaki evin damına düştü. Kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Dumanlı Yaylası'nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası açıklanmayan otomobil, yağışlı hava nedeniyle virajı alamayarak, yol seviyesinin aşağısında bulunan tek katlı müstakil evin damına düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Evin damındaki otomobil ise vinç ile bulunduğu yerden alınarak yola çıkarıldı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Yangın söndürme uçağı Hırvatistan'da düştü, pilot şehit oldu

Yangın söndürme uçağımız o ülkede düştü, pilot şehit oldu
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıTansu Umay:

Kripto para ticaretiyle uğraşıyordum ve kendi başıma çözmeye çalışırken para kaybediyordum. Analist Nelson FY'yi takip etmeye başladığımda her şey değişti. Stratejileri ve rehberliği sayesinde kısa sürede 403.000 dolardan fazla para kazanmama yardımcı oldu. Eğer yatırım konusunda ciddiyseniz, ona Telegram'daki "Nildatrading" hesabından ulaşabilirsiniz.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şehit Emre Altıok'un babası: Şehit babası oldum ne mutlu bana

Şehit babasından kahreden paylaşım! Sözleri yürekleri dağladı
TOKİ kampanyasına başvuranların beklediği haber geldi

TOKİ kampanyasına başvuranların beklediği haber geldi
10 Kasım'da sirenler çalarken halay çeken işçiler gözaltına mı alındı?

10 Kasım'da saat 9'u 5 geçe halay çeken işçilerle ilgili bomba iddia
Özel ders vermek için gittiği binada duyduklarına inanamadı

Özel ders vermek için gittiği binada duyduklarına inanamadı
Şehit Emre Altıok'un babası: Şehit babası oldum ne mutlu bana

Şehit babasından kahreden paylaşım! Sözleri yürekleri dağladı
Yarı fiyatına satılıyor! Rakamı duyan koştu, metrelerce kuyruk oluştu

Yarı fiyatına satılıyor! Rakamı duyan koştu, metrelerce kuyruk oluştu
Sörloth ve Haaland'ın ortaklığı: Rakiplerine acımadılar

Sörloth ve Haaland'ın muhteşem ortaklığı: Rakiplerine acımadılar
Eşini ve iki kızını katleden polis memuruyla ilgili yeni detay: Diyarbakır'dayken...

Eşini ve iki kızını katleden polis memuruyla ilgili yeni detay
Mehmet Ali Erbil'den servet açıklaması: Oturduğum ev 10 milyon dolar

'Maddi çöküş' iddiaları sonrası ilk kez servetini açıkladı
İslam Memiş'in altın kehaneti: Bu rakamı ilk kez telaffuz etti

İslam Memiş'in altın kehaneti: Bu rakamı ilk kez telaffuz etti
Rafa Silva'nın arabasının önünü kesen Beşiktaşlı taraftar, yıldız isme ''Ne olur gitme'' diye yalvardı

Arabasının önünü kesti, ''Ne olur gitme'' diye yalvardı
Düşen uçakla ilgili vahim iddiaya MSB'den yanıt! Alındığı ülke de açıklandı

Düşen uçakla ilgili vahim iddiaya MSB'den yanıt
Menajerinden olay hamle! Icardi'yi bakın hangi takıma teklif etti

Menajerinden olay hamle! Icardi'yi bakın hangi takıma teklif etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.