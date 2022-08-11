Yağış konusunda İstanbulluları uyaran İmamoğlu'ndan çağrı: Bunu yapanı bize ihbar edin

İstanbul'da beklenen yağışla ilgili açıklamalarda bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İstanbul'da yağmur kanalları, mazgallar gibi altyapı ile ilgili kontrol hatlarımıza bazı vatandaşlarımızın atıklarını, araçlarını bu kanallara bıraktığını tespit edip cezalar yazıyoruz. Bu konuda yapılanları vatandaşlarımızın hassasiyetle bize ihbar etmesini istiyoruz" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da etkili olması beklenen yağışla ilgili Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) açıklamalarda bulundu.

"BUNU YAPANI BİZE İHBAR EDİN"

Yaşanan afetlerde, İstanbul için çalışan on binlerce personelin ve ilçe belediyelerin gayretlerinin değerli olduğunun altını çizen İmamoğlu, "İstanbul'da yağmur kanalları, mazgallar ya da kontrol kuleleri diye tariflendirdiğimiz altyapıyla ilgili kontrol hatlarımızın sayısı milyonlarca dersek yanlış olmaz. İstanbul, koca bir coğrafya ve dünyanın en önemli metropollerinden birisi. Burada şunu ifade etmek isterim: Bu, büyük bir hassasiyet gerektiriyor. Özellikle bazen bazı atıkların bu kanallara bırakıldığını tespit ediyoruz, cezalar yazıyoruz. Bu cezalar birkaç türlü de olabiliyor. Bu tür tehditleri taşıdığı için de daha üst seviyede cezalara bunu taşıyabiliyoruz. Ancak, cezayla bunu gidermek mümkün değil. Bu duyarlılığa bütün kurum, kuruluş ve şahısları bütün vatandaşlarımızı davet ediyoruz. Bütün vatandaşlarımızın bu konuda hassasiyetle bize ihbar etmelerini de istiyorum" şeklinde konuştu.

"KONTROLÜ BURADAN YÜRÜTÜYORUZ"

İstanbul'da bugün beklenen yağmurun tahmin edilen ölçüde etkili olmadığını belirten İmamoğlu, "Süreç devam ediyor. Bu konuda hem AFAD'ın hem AKOM olarak bizlerin yaptığı yağmur uyarısıyla beraber kurumumuz, bu hafta başından beri teyakkuzda, süreçle ilgili tedbirlerini rutinin dışına çıkartarak arttırmış durumda ve yoğun bir çalışma içerisinde. Şu anda bütün ilgili kurumlarımızın yöneticileri burada. Kontrolü buradan yürütüyoruz. İstanbul genelinde, şu anda tümüyle hazır olan 4 bin 625 personelimiz sahada. Bin 831 araç-ekipmanla birlikte de vatandaşlarımızın yaşayacağı zorluklara karşı hazırlıklarını yapmış bir biçimde bu sağanak yağışa karşı müdahaleyle ilgili çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

4 İLÇE SAYDI: BURALARDA DAHA ETKİLİ OLACAK

Açıklamasının devamında "Bugün sabah itibarıyla, İstanbul boğaz hattında yoğun bir yağış bekleniyordu ama henüz öyle bir yağış olmadı, gerçekleşmedi" diyen İmamoğlu şöyle devam etti: "Meteoroloji uzmanı arkadaşlarımızın burada bize aktardıkları bilgiler ışığında, yağmur İstanbul'un doğusuna doğru kaymış durumda ve şu an itibariyle Kocaeli ve Sakarya hattında daha etkili olacağı öngörüsü var. Saat 15.00'e kadar İstanbul da bu ihtimalin kapsamında, ama daha çok doğu ilçelerimizde, yani Şile, Pendik, Kartal, Tuzla hattında daha etkili olacağı öngörülüyor."