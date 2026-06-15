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Türkiye'de eğitim gören yabancı öğrencilere Burdur'daki susuz tarım projesi tanıtıldı

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Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi'nde öğrenim gören yabancı öğrenciler, Burdur'un Karamanlı ilçesinde Dr. Ece Aynur Onur'un yürüttüğü susuz tarım projesini ziyaret etti. Proje kapsamında öğrencilere Anadolu kültürü tanıtılırken, susuz tarım yöntemleri hakkında bilgi verildi.

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi'nde öğrenim gören yabancı öğrenciler, Burdur'un Karamanlı ilçesinde susuz tarım projesi yürüten Dr. Ece Aynur Onur'u ziyaret etti.

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi'nde öğrenim gören yabancı öğrencilere Anadolu kültürünü çeşitli projeler ile tanıtıyor.

Proje kapsamında öğrencilere, Karamanlı ilçesindeki susuz tarım projesi tanıtıldı.

Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Mantık Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yunus Emre Akbay yaptığı açıklamada, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile 3 yıldır çeşitli projeleri hayata geçirdiklerini, bu yıl "Anadolu Kültürü" projesi kapsamında susuz tarım çalışmalarını yerinde görmek ve bölgeye has endemik bitkileri tanımak amacıyla Dr. Ece Aynur Onur'u ziyaret ettiklerini söyledi.

Akbay, projeye Afganistan, Pakistan, Bangladeş, Afrika, Mısır gibi farklı ülkelerden 18 öğrencinin katıldığının bilgisini verdi.

Burdur'da "Susuz Tarım" projesi üzerinde çalışmalar yürüten Dr. Ece Aynur Onur, öğrencilere yaptığı sunumda, Amerika Birleşik Devletleri'nde akademisyenlik kariyerinden sonra memleketi olan Karamanlı ilçesine dönerek dedesinden kalan tarlalarda 9 yıldır sulamasız tarım yaptıklarını anlattı.

Gelen öğrencilerin su stresi yaşayan coğrafyalarda yaşadıklarını, bu yüzden susuz tarıma ilgi duyduklarını, susuz tarım bilgisini anavatanlarına tanıştırmak için heyecan duyduklarının dile getiren Onur, Afrika'dan Orta ve Uzak Asya'ya uzanacak bu köprü ile kuraklık problemi olan bu ülkelerde tarıma yeni bir soluk ve anlayış gelebileceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Murat Çoban
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