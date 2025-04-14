Yaban Keçisi Avlayan Kişiye 671 Bin TL Ceza

Isparta'nın Sütçüler ilçesinde yaban keçisi avladığı belirlenen kişiye 671 bin 355 lira ceza uygulandı.

Isparta Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, yaban keçisi avlandığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Jandarmanın da eşlik ettiği ekipler, ormanlık alanda yaptığı incelemede bir yaban keçisinin vurulduğunu tespit etti.

Yaban keçisini avladığı belirlenen kişinin ruhsatsız tüfeğine el konuldu. Ekipler, bu kişiye 671 bin 355 lira ceza uyguladı.