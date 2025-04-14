Minguzzi'nin mezarına saldıran şahıstan skandal savunma

Minguzzi'nin mezarını tahrip eden saldırgandan skandal savunma
Altına yatırım yapanlar dikkat! Dev bankaların tek bir beklentisi var

Altına yatırım yapanlar dikkat! Dev bankaların tek bir beklentisi var
Türk otomotiv sektörünün köklü firması Weger'den konkordato başvurusu

Türk otomotiv sektörünün köklü firmasından korkordato başvurusu
21 yaşındaki damat, kaynanasını hamile bıraktı

21 yaşındaki damat, kaynanasını hamile bıraktı

Yaban Keçisi Avlayan Kişiye 671 Bin TL Ceza

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta'nın Sütçüler ilçesinde yaban keçisi avladığı tespit edilen bir kişiye, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından 671 bin 355 lira ceza kesildi. Olay sonrası kişinin ruhsatsız tüfeği de el konuldu.

Isparta'nın Sütçüler ilçesinde yaban keçisi avladığı belirlenen kişiye 671 bin 355 lira ceza uygulandı.

Isparta Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, yaban keçisi avlandığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Jandarmanın da eşlik ettiği ekipler, ormanlık alanda yaptığı incelemede bir yaban keçisinin vurulduğunu tespit etti.

Yaban keçisini avladığı belirlenen kişinin ruhsatsız tüfeğine el konuldu. Ekipler, bu kişiye 671 bin 355 lira ceza uyguladı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Yalçın Çelen - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.