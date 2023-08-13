Yaban Hayvanları İçin 900'den Fazla Yalak Yapıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yaban hayvanlarının su ihtiyacını karşılamak amacıyla 900'den fazla yalak yapıldığı duyuruldu. Yapılan çalışmalar sonucunda birçok kuş ve memeli türünün su içmek ve serinlemek için bu alanları kullandığı tespit edildi.

TARIM ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'nce yaban hayvanlarının su ihtiyacının karşılanması için 900'ü aşkın yalak yapıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; DKMP Genel Müdürlüğü ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü arasında 2020 yılında yaban hayatı türlerinin su ihtiyacının karşılanmasına dair protokol yapıldı. Belirlenen bölgelerde 7 sondaj yapıldı ve 18 gölet faaliyete geçirildi. Ayrıca DKMP tarafından yaban hayvanlarının su ihtiyacının tespit edildiği alanlarda 900'ü aşkın yalak yapıldı. Yemleme ve su temini sağlanan bölgelerin fotokapan ile izlenmesinde, birçok kuş ve memeli türünün periyodik olarak su içmek ya da serinlemek amacıyla bu alanları kullandığı görüldü.

YANAN ORMANLAR İÇİN DE ÇALIŞMA

Özellikle bozayı, yaban kedisi, vaşak, yaban domuzu, tilki, porsuk, kınalı keklik gibi türlerin oluşturulan alanlara gelip, su içtikleri kameralara yansıdı. Ayrıca son günlerde yaşanan orman yangınlarından etkilenen bölgelerdeki yaban hayvanları için de hızlı bir şekilde yalaklar oluşturularak, yemleme çalışmalarına ağırlık verildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yazılı açıklama ile yaban hayatının korunmasına yönelik her türlü önlemi aldıklarını belirtti. Yaz mevsiminde su bulmakta zorlanan yaban hayvanlarını da ihmal etmediklerine dikkati çeken Yumaklı, ormanlık alanlarda oluşturdukları gölet ve yalaklarla bu canlılara su sağladıklarını anlattı. Yumaklı, "DKMP Genel Müdürlüğümüz, yaban hayatının korunup geliştirilmesi için büyük gayret gösteriyor, yaz aylarında yaptığı çalışmalarla yaban hayvanlarına can suyu oluyor" dedi.